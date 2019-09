Provoca éxtasis total

Con Armin Van Buuren, alrededor de 25 mil personas quedaron en un "trance" total.

El holandés de 42 años, que gestó la marca A State of Trance, organizó la noche del sábado en el Parque Bicentenario una edición especial exclusivamente para sus fans mexicanos.

Con cerveza y celulares en mano, los fans que esperaron toda la tarde para ver a su máximo ídolo no quedaron decepcionados, pues en cuanto Armin salió a escena, el éxtasis se adueñó del público.

Antes del también productor se presentaron también Cosmic Gate, Ferry Corsten, John Askew y Ashley Wallbrige, pero fue poco después de las 22:00 horas y hasta media noche, que la locura se adueñó del evento.

La atención recayó en el anfitrión, que remixeó piezas básicas de su repertorio como "Repeat After Me", "Sunny Days", "Turn It Up", "In & Out of Love" y "This Is What It Feels Like".

TODOS

QUERíAN VERLO

Alrededor de la carpa principal, donde tocó Björk hace una semanas, y que fue descubierta por los costados, la gente se arremolinó para ver al músico.

Las 25 mil personas que acudieron al festival (de acuerdo con organizadores), se dividieron entre Van Buuren, quien emitió el show vía online, y otros artistas que tocaban al mismo tiempo, como Ben Gold, Obie Fernandez y Lightform. Ambientazo hubo en ambas plataformas.

El público más joven se pintó el rostro con las iniciales del estelar y con maquillaje brillante.

También se adornó la cabeza con penachos, tiaras y series de luces. Los más osados le entraron a las máscaras, los trajes de baño y las transparencias. La idea era divertirse y darle color al panorama.

La fiesta convocó a puro joven de entre 19 y 33 años. Muchos presumieron el sentimiento patrio, aún latente, con banderas de México usándolas como capas o faldas.

En el área gastronómica, el picnic inició desde que se abrieron puertas, a las 17:00 horas, y se prolongó hasta el final, casi a las 2 de la madrugada, con la gente que se quedó a ver el set de Will Atkinson.