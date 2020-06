Provoca confusión nueva normalidad

Valle Hermoso, Tam.- Muy pocos se animaron ayer a reabrir sus negocios luego de que el Gobierno del Estado diera a conocer la nueva normalidad para que estos pudieran operar al 25 por ciento de su capacidad.

Gonzalo Leos, comerciante de la zona centro de Valle Hermoso, dijo ayer que no ha quedado claro la forma en que los negocios deben de funcionar en esta primera etapa y aunque la Cámara Nacional de Comercio local, ya ha publicado en sus plataformas lo que el Gobierno ha establecido, existen muchas dudas.

"No queremos caer en un error y que nos vayan a sancionar por eso, usted puede ver que muchos negocios no abrieron, tienen miedo a que los vayan a cerrar o multar", dijo el entrevistado.

Otros negocios no abrieron y no abrirán más, pues desde el pasado fin de semana los mismos comerciantes tienen datos de que al menos 30 locales quedarían cerrados definitivamente, pues no soportaron más esta crisis.

Por lo pronto, aunque el movimiento de autos sí se incrementó ayer un poco, siguen siendo muchos los negocios que se mantuvieron cerrados y en espera de mayor información para poder reabrir sus puertas.