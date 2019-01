Provoca caos salida de Diego Lainez

Cd. de México.

El ex del América arribó una hora antes de que partiera su vuelo con destino a Madrid (programado a las 13:10 horas) penúltima escala antes de llegar a Sevilla para enrolarse con el Betis. Viajó acompañado por sus padres, quienes lo blindarán en un reto que el ex jugador americanista asume, que encara.



"Seguir creciendo como futbolista y también como persona, estoy muy contento con este paso en mi vida y ahora a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho", mencionó.



A su llegada tendrá inmediato contacto con Andrés Guardado, su compatriota y uno de los estelares del Betis.



"Ya tendré hoy la oportunidad de hablar con él, estoy encantado porque es una gran persona y un excelente jugador.



"Quiero hacer mi carrera allá y seguir creciendo", mencionó Diego.



Entre medios de comunicación y decenas de curiosos que quisieron una selfie o al menos conocerlo, Lainez tuvo que hacer varios dribles para llegar al primer filtro de revisión y así emprender el viaje.



"Muy agradecido con ellos, tanto con la Selección como con el América siempre me han expresado el apoyo y a la afición americanista muchas gracias porque siempre estuvieron apoyándome", indicó.