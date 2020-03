Proveedores de la Conade tienen nexos con Ana Guevara

Arrancaron con diferencia de una semana, tienen nombres de inspiración nórdica, protocolizaron sus respectivas escrituras ante el mismo notario, y ´cruzaron la meta´ el mismo día: el 1 de junio, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Conade.

De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo de 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4 mil pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 mdp por el servicio de "consultoría legal, civil y migratoria".

Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, ésta última fue asistente de Ana Gabriela Guevara cuando fue senadora. La exatleta fue legisladora en la Cámara alta entre 2012 y 2018 por el Partido del Trabajo.

Además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí.

Consultada sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió:

–Yo no soy accionista de ninguna empresa.

Se le preguntó si podría tratarse de una persona con nombre homónimo, pero solo indicó que más tarde se comunicaría, "porque estamos por entrar a una reunión". Sin embargo, su socio y director de la consultora, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.

–Yo conozco a Karime porque (...) me he dedicado también al derecho migratorio, y (...) ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade y que me pudiera ayudar de alguna forma.

Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Gabriela Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas, y Quinto Elemento Lab cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido "relaciones profesionales, laborales o de negocios (...) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación".