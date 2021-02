Hemos visto que no hay un piso parejo entre la venta de comida, la gente se sigue moviendo y al ver que los restaurantes están cerrados se van a cenar a otro lugar* Bladimir Cortez, Canirac

Es la denuncia que hace el gremio restaurantero en Reynosa, perteneciente a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Noticia Relacionada Protocolos sin control

El presidente Bladimir Cortez, explicó:

"Hemos visto que no hay un piso parejo entre la venta de comida, la gente se sigue moviendo y al ver que los restaurantes están cerrados se van a cenar a otro lugar, desgraciadamente es ahí donde no se cumple con las normas de higiene, no se guarda ningún protocolo y tampoco hay vigilancia, entonces queremos que las revisiones se hagan a todos, no solo al formal".

Los restaurantes en Reynosa fueron obligados a cerrar desde el pasado 16 de enero a las 21:00 horas, lo que ha provocado que esta situación se complique.

Cortez reconoció que los operativos se han realizado desde que empezó la emergencia sanitaria, pero pidió, a fin de mejorarlos, que se extiendan a diversas colonias de Reynosa.

"La situación de los operativos no la consideramos pareja, aunque reconocemos que si se han realizado por ejemplo en la colonia Las Fuentes donde los hemos visto, todavía hay muchas taquerías y puestos en donde se opera sin restricciones, no solo es en la periferia, también ocurre en en colonias del centro", expresó.

La Canirac ha hecho un llamado a la población para dejar de consumir en negocios informales que no respetan las normas de higiene ni de prevención.

SIN EXPECTATIVA

La expectativa que tenemos para San Valentín es de regular para abajo, ni siquiera puedo mencionar un porcentaje... la situación está crítica, no hay dinero* Representante Canaco

Para la representación local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), no existe una expectativa favorable en torno a las ventas del 14 de febrero, y por ello será notable una disminución en los artículos destinados.

El día del amor y de la amistad que solía traer incrementos de hasta un 15 y 20 por ciento quedó atrás para el gremio.

"La expectativa que tenemos para San Valentín es de regular para abajo, ni siquiera puedo mencionar un porcentaje porque la situación está crítica, vemos que no hay dinero, ya se acabaron aguinaldos, aunque nos gustaría decir lo contrario pero la realidad es esa, no vamos a tener ganancias", manifestó.

El primer mes de este año concluye para el gremio con muchos pendientes económicos, debido a que las ventas en sus negocios fueron disminuyendo de forma paulatina.

EL MAÑANA ha evidenciado cómo la festividad del 14 de febrero es menos evidente que en otros años, tan solo en la cantidad de adornos alusivos en la zona centro.

Pero también se muestra en la falta de artículos relacionados.

"Era una fecha muy importante y si se generaban ganancias, pero en este año estamos conscientes de que la situación cambiará", agregó.

Con motivo del 14 de febrero no se prevén ganancias para los comerciantes locales.