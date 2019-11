Protestas en Colombia han dejado 769 heridos

Un total de 769 personas han resultado heridas tras ocho dias de protestas contra las políticas sociales y económicas del presidente colombiano Iván Duque, de acuerdo con un balance divulgado hoy por la policía.

De total de heridos durante las violentas manifestaciones en Colombia, 379 han sido integrantes de la fuerza pública y 390 civiles, indicaron fuentes de la corporación, citadas por la emisora local Caracol Radio.

Tras el informe sobre el número de víctimas de las movilizaciones, tanto el gobierno como los promotores del paro han llamado a la población a manifestarse de manera pacífica y ordenada.

Asimismo, cuatro personas han muerto en el marco de las protestas iniciadas en el país el pasado 21 de noviembre. El caso más reciente es el del joven Dilan Cruz, del que se responsabilizó a un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por lo que las autoridades abrieron una investigación.

Cruz, de 18 años, murió el pasado lunes, tres días después de recibir un impacto de bala en la cabeza por un disparo que hizo un agente del Esmad para dispersar una protesta en el centro de Bogotá, la capital colombiana.

La víspera, la directora de Medicina Legal de Colombia, Claudia García, indicó que la necropsia reveló que el elemento que mató a Dilan fue un cartucho de carga múltiple, un proyectil "Bean Bag", disparado por una escopeta calibre 12, que es el tipo de arma usada por la Esmad.

Al respecto, el experto en balística Iván Díaz, quien lleva 15 años trabajando en temas de seguridad y defensa en Colombia, África y Centroamérica, explicó que la munición tipo "Bean Bag", reportada por Medicina Legal como causa de la muerte de Dilan Cruz, es usada por todos los escuadrones antidisturbios del mundo.

Esta arma no está diseñada para matar, por lo que suele usarse cuando una persona específica dentro de la marcha necesita ser inmovilizada, añadió el especialista citado por el canal de televisión RCN.

"Es realmente un infortunio, es un arma que no tiene una mira, es decir, no es un arma de precisión física y literalmente imposible ser supremamente preciso con el arma a menos que estés a una distancia muy cerca que no era el caso", añadió Díaz.