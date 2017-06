Protestan periodistas frente a Osorio Chong

Cd. de México.- Periodistas se manifestaron frente al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante una conferencia del funcionario en Mazatlán, Sinaloa, al término de una reunión de seguridad.



Mostraron pancartas con las leyendas "Justicia Javier Valdez" y "No al silencio Javier Valdez", para exigir el esclarecimiento del homicidio del fundador del semanario Ríodoce.



Los cuatro manifestantes dieron la espalda a Osorio Chong y al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para enseñar las pancartas a camarógrafos y fotógrafos.



Junto al titular de la Segob también estaban el Secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, entre otros funcionarios federales y locales.



Javier Valdez fue ejecutado el 15 de mayo al salir de las oficinas de Ríodoce, en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, sin que hasta el momento se haya detenido a los autores materiales o intelectuales.



Al arrancar la conferencia, Osorio Chong dijo que durante el encuentro se revisó el avance de las investigaciones de varios crímenes registrados en la entidad, entre ellos el de Valdez.



"También se revisó cómo van las investigaciones de algunos de los casos que han sucedido en las últimas semanas en el Estado, me refiero al periodista (Valdez).



"Me refiero al doctor, al abogado, a los dos maestros, y otros casos, entendiendo que la sociedad requiere respuestas, requiere saber qué sucedió y por supuesto nuestra obligación de evitar que esto vuelva a pasar y esto sólo se logra si hay detenidos y hay sentencias", señaló.