Protestan contra Vladimir Putin; registran arrestos

Previo al inicio de las marchas, la Policía arrestó al líder opositor Alexei Navalny delante de su casa en Moscú, cuando se dirigía a una gran manifestación en la capital.

En Moscú vieron hasta 100 detenidos.



En el Campo de Marte, en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, fueron detenidas al menos 150 personas que participaban con varios miles en una protesta.



Los organizadores de la marcha esperaban repetir las protestas en todo el país que remecieron al Kremlin hace tres meses.



Más de mil personas fueron detenidas en la marcha del 26 de marzo.



Yulia, esposa de Navalny, informó en la cuenta de Twitter de él que fue detenido una media hora antes de que comenzaran las manifestaciones en la capital rusa.



Más tarde, la Policía confirmó el arresto, y anunció que Navalny podría pasar hasta 15 días en prisión por no seguir las órdenes de la Policía y violar el orden público.



Aunque las autoridades locales habían autorizado un lugar para la protesta, Navalny pidió que se trasladara a la calle Tverskaya, una de las principales de Moscú.



Agregó que los trabajadores que contrató para levantar un escenario en el lugar autorizado no podían hacer su trabajo al parecer debido a la presión oficial.



"Rusia sin Putin", "Putin ladrón" y otros lemas del mismo tenor fueron coreados por los manifestantes congregados en la calle Tverskaya, que desciende hasta la misma plaza Roja y el Kremlin.



Cientos de Policías y antidisturbios intervinieron para reprimir las protestas.



Tverskaya, que en tiempos de la URSS era conocida como la Calle Gorky, permanecía hoy cerrada al tráfico debido a la concurrida conmemoración por el Día de Rusia y donde muchas personas participaban vestidos con ropa típica del país.



La Policía cerró parte de la calle capitalina con grandes camiones de basura con la idea de impedir el paso de los manifestantes.



La Policía en Moscú advirtió que cualquier acto de provocación de parte de los manifestantes será considerado una amenaza al orden público y será suprimido de inmediato.



Vladimir Chernikov, un funcionario de seguridad dijo a la estación de radio Ekho Moskvy, que la Policía no se meterá con los manifestantes siempre y cuando no traigan carteles o griten consignas.



Navalny se ha vuelto una figura destacada de la oposición en Rusia porque ha denunciado casos de corrupción.



Ya anunció su candidatura presidencial para el 2018.