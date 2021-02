Protestan víctimas de represión armada

Al pie de la Fiscalía General de Quintana Roo, el Comité de Víctimas 9N, conformado por manifestantes que fueron heridas de bala, abusadas sexualmente o golpeados el 9 de noviembre de 2020, pidió al gobierno mexicano atraer las investigaciones para castigar a las y los funcionarios responsables de instruir y ejecutar el ataque en su contra, durante la protesta fuera del Palacio Municipal de Cancún.

Si el proceder del gobierno federal no se apega a Derecho, Rosario Sosa, abogada que representa a las víctimas, adelantó que acudirán a instancias internacionales. "No vamos a parar", advirtió.

Luego de colocar diversas cartulinas con sus demandas, sobre las paredes de la institución, las y los integrantes del Comité 9N reclamaron que no se han hecho las averiguaciones más elementales para esclarecer los hechos, han desaparecido evidencias y varios de los policías que participaron en la disuasión armada, permanecen laborando.

"Denunciamos la falta de seguridad en que vivimos las víctimas del ataque, pues nuestros agresores siguen portando las mismas armas con las que nos dispararon y recorren las calles en sus patrullas, percibiendo los sueldos que se les paga para cuidar a la misma ciudadanía que viciosamente torturó, humilló, violó y sobre la cual abrió fuego sin importar que hubiera niños y ancianos (...)

"A parte de la falta de investigación científica para acceder a la verdad, no hay fotos, no hay videos, no hay ADN, no hay casquillos, no hay declaraciones de los posibles autores materiales... ¡no hay más que impunidad!", expresaron.