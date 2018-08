Protestan vecinos por cierre de acceso

Tampico, Tam.- Vecinos de la zona centro de Tampico protestaron en contra de la empresa constructora COBSA, luego de que argumentan que les cerraron el único acceso a sus domicilios tras realizarse los trabajos del puente vehicular Escandón en el canal de la Cortadura.

Se trata de los trabajos del paseo turístico del Canal de la Cortadura, en donde los vecinos Marisela Peña y Martha de Galindo refieren que además del bloqueo del acceso, con la vibración de las máquinas, sus viviendas han presentado grietas.

Manifiestan que desde 1930 residen en ese lugar y nunca habían tenido problemas de fisuras en sus viviendas, por lo que ahora reclaman a la empresa constructora la reparación de las mismas, además de la apertura del acceso principal.

Refieren que los vehículos los estacionan en un predio particular que durante años lo han utilizado para estacionar sus vehículos, y ahora la empresa encargada de la obra cerró el acceso con la colocación de varillas.

"Aquí en la calle Juárez ya los chocaron, ya los rayaron... Realmente tu carro no va a estar seguro hasta que tú no lo tengas bajo tu cuidado, y tú lo estés viendo o checando... Somos familia, todos tenemos diferentes afectaciones, tenemos niños chiquitos, se te enferman en la madrugada, lo que menos quieres es exponerlos al sereno, frío, lluvia... Tenemos una tía con problemas de discapacidad en la cadera, viene la ambulancia... Ella no puede caminar porque se cansa".