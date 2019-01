Protestan trabajadores de Nómina 8 en Álvaro Obregón

Cerca de 70 trabajadores de Nómina 8 protestan frente a la Alcaldía Álvaro Obregón acusando haberse quedado sin empleo sin justificación y piden ser atendidos por la Alcaldesa, Layda Sansores.

Tras solicitar sus vacaciones el 15 de diciembre, fueron llamados a Recursos Humanos el 2 de enero para indicarles que no se firmaría un nuevo contrato.

Neydi Cristina Ávalos, una de las manifestantes, señaló que ha laborado por nueve años en el área de Participación Ciudadana.

"No nos dijeron sí (estamos despedidos) o no, sólo que ahora no hay presupuesto para pagar Nómina 8 y que regresemos hasta el 16 de enero a ver qué se puede hacer.

"Lo único que exigimos es la reinstalación de nuestros puestos. Ella (Sansores) dice que somos aviadores y no, somos trabajadores que día a día hemos estado ahí", señaló.

Una comisión de cuatro representantes de los inconformes ingresó al edificio de la Alcaldía para ser atendidos, cerca de las 13:30 horas.

Tras tomar posesión como alcaldesa, Sansores señaló que se investigaría cuántos trabajadores que cobran sin laborar conocidos como "aviadores" heredaba de la administración pasada.