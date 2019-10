Protestan taxistas contra aplicaciones

Cd. de México.

Lo que ya afecta la circulación en la zona de la Alcaldía Cuauhtémoc.



Los conductores que piden sacar de circulación a los transportistas por aplicación como Uber y Cabify, iniciaron su arribo desde antes de las 6:00 horas.



A la par, según organizadores, se movilizan desde diversos puntos de la Ciudad y del Estado de México, otros 600 representantes.



En Paseo de la Reforma, con sentido al Centro Histórico, la circulación está bloqueada por algunas unidades.



Otras se estacionaron en la Glorieta y en los carriles centrales con dirección a Chapultepec, por lo que también ese sentido mantiene avance lento.



Elementos de Tránsito coordinan el paso vehicular para que los automovilistas tomen vías alternas.



La Línea 7 del Metrobús se ve afectada por la concentración.



En particular el servicio por laterales en sentido a Campo Marte a partir de la estación Reforma hasta Chapultepec y en sentido Indios Verdes-Hospital Infantil La Villa de Chapultepec a La Palma.



Se espera el arribo de contingentes que ya afectan Tlalpan, Insurgentes Norte, a la altura de Indios Verdes, el Sur y Oriente.



La concentración, se prevé, se mantenga hacia las 14:00 horas.



Ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no había motivos para realizar la protesta porque afirmó, se mantienen mesas de diálogo con los inconformes.



Sin embargo, los inconformes aseguran que no se han cumplido los acuerdos a los que llegaron con la Secretaría de Movilidad (Semovi), por lo que piden un alto a las aplicaciones que ofrecen servicio de transporte.



La Secretaría de Seguridad capitalina recomendó rutas alternas a automovilistas como Avenida Canal Río Churubusco y Anillo Periférico, y Oriente y Poniente por Río San Joaquín, y Circuito Interior, en ambas direcciones.