Protestan contra tácticas de miedo. Repudian política migratoria de Trump

San Juan, Tx. - Tras darse a conocer que el gobierno de Donald Trump busca negar la residencia a quienes recibieron ayuda pública, las reacciones no se han hecho esperar.

La propuesta complicaría el trámite migratorio de inmigrantes que ya están en Estados Unidos, así como aquellos que buscan ingresar al país del extranjero, y le daría la flexbilidad al Gobierno para negar estos permisos migratorios a inmigrantes que han recibido ciertos beneficios públicos, como Medicaid, vivienda pública, o cupones de alimentos.

Juanita Valdez-Cox, directora ejecutiva de La Unión del Pueblo Entero, dijo que "Los beneficios públicos ayudan a las familias a mantenerse saludables y salir adelante. Obligarlos a decidir entre su bienestar y la reunificación con sus seres queridos está mal y nos convertiría en una nación más enferma, hambrienta y más pobre".

Valdez-Cox dice que esto significa que todos debemos trabajar para evitar que esta regla propuesta entre en vigencia.

"Instamos a no dejar que ganen las tácticas de miedo del presidente. No se retire de los beneficios que su familia recibe. Ahora es el momento de actuar para defender los beneficios públicos. No renuncie a ellos".

La regla propuesta por el gobierno federal castigaría el uso de ciertos beneficios públicos, como programas de salud, nutrición y vivienda, por inmigrantes que buscan la estabilidad del estatus legal permanente en este país.

En este momento, el cambio de regla propuesto no incluye los beneficios utilizados por los hijos o cónyuge ciudadanos estadounidenses del inmigrante.

De acuerdo con la activista, el cambio de la regla codifica la discriminación clasista en el sistema de inmigración al favorecer a los inmigrantes con ingresos más altos, al tiempo que hace que sea muy difícil que las personas que ganan menos de 31 mil dólares anualmente, reciban un estatus legal. La nueva regla aún no está en vigencia y se someterá a un período de discusión y revisión.

