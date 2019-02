Protestan sindicalizados de la junta de Aguas de Matamoros

Matamoros, Tam.- Más de 100 trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje protestaron este viernes por la noche, ante las arbitrariedades que dijeron está cometiendo con los trabajadores sindicalizados el gerente de la paramunicipal, Guillermo Lash de la Fuente y su directora de Recursos Humanos, Guadalupe Vega, motivo por el cual, solicitaron el apoyo del alcalde Mario Alberto López Hernández.

Los trabajadores se concentraron en la plaza principal "Miguel Hidalgo" portando pancartas, en las que se podía leer "No más acoso laboral", "Respeto a nuestros derechos contractuales", "No más despidos injustificados", "No a las Represalias", "Pago inmediato al Infonavit", entre otras.

El presidente municipal bajó de su oficina hasta la plaza principal para escucharlos personalmente; cada uno de los trabajadores hablaba sobre los problemas que enfrentan, algunos de ellos, como es el caso de Martín Raya, despedido recientemente, sin justificación alguna, después de 28 años de trabajo, y a dos años de jubilarse.

Entre las demandas que presentan y que no está atendiendo la gerencia es la falta de equipo para salir a trabajar; uniformes, botas; equipos de seguridad, principalmente.

Luego de escuchar a los trabajadores sindicalizados, el alcalde les expresó que convocará a una reunión extraordinaria de Consejo, en donde podrá participar una comisión representativa de los trabajadores y los medios de comunicación.

"Tenemos la plena confianza en que usted nos va a apoyar, porque estamos cansados del acoso que se ha venido dando en contra de la clase trabajadora en las últimas semanas", expresó uno de los trabajadores.