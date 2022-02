Protestan reporteros en matutina de AMLO

Mientras se daba el reporte de investigación sobre los asesinatos a periodistas, reporteros y fotógrafos de Tijuana se manifestaron y exigieron al gobierno que las muertes no queden impunes. Video: Especial. pic.twitter.com/Lloj2T5ThG

Mientras se daba el reporte de investigación sobre los asesinatos a periodistas, en las afueras de la zona militar, lugar donde se realizó la conferencia mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, reporteros y fotógrafos del estado se manifestaron y exigieron que las muertes no queden impunes.

Portando cubrebocas negros con una cruz blanca y una pancarta que rezaba "podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo", la agrupación de Yo sí soy Periodista que aglutina a 130 trabajadores de los medios de comunicación, nombró uno a uno a cuatro periodistas asesinados este año, a la vez que respondían con un ¡presente!

Luego del reporte de avances que dio el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, el presidente López Obrador destacó que "no se ordena desde el poder asesinar a nadie", que "el estado no es el principal violador de los derechos humanos" y que su gobierno "no establece relaciones de complicidad con nadie".

Lo anterior en respuesta al posicionamiento que un grupo de reporteros realizó en la conferencia mañanera del miércoles 16 de febrero y en donde, en apoyo a los periodistas que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, protestaron en repudio a las agresiones y asesinatos a periodistas, dijeron que desde el estado esta coludido en dichos actos.

"Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado, como todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo", le dijo al presidente la reportera de Tijuana, Sonia de Anda. pic.twitter.com/1PMrLGoCmS

ALZA LA VOZ

"No se va a permitir la asociación delictuosa de autoridades y el crimen", dijo y luego aseguró a los periodistas que "van a mantener protección y que no están solos. Y también que se respeta el derecho a disentir y protestar, nadie ha sido ni será censurado".

En respuesta a su dicho y en coordinación a la protesta de los periodistas que no pudieron ingresar a la conferencia mañanera, la reportera de Tijuana, Sonia de Anda de la agrupación Yo sí soy periodista, alzó la voz por los compañeros asesinados.

Demandan justicia

- "Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los periodistas para que no sean olvidados y a los presentes, a manera de homenaje les pedimos unirse

- "José Luis Gamboa ¡presente! Margarito Martínez ¡presente! Lourdes Maldonado ¡presente! Roberto Toledo ¡presente! Heber López ¡presente!

La reportera Sonia de Anda le preguntó: ¿de verdad, no va a quedar impune el asesinato de los compañeros?

- "En ninguna caso, estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que no permite tener la autoridad moral y dar la cara", respondió López obrador, quien aclaró que no se esta dando prioridad al esclarecimiento de Lourdes Maldonado por haber acudido esta a la mañanera a pedir su ayuda, o por presión de medios internacionales, si no porque esa esa es su convicción

- Finalmente, en el caso del fotoperiodista, Margarito Martínez, el subsecretario Mejía Berdeja, aceptó que una de las investigaciones apunta a un grupo criminal, y aunque dijo que ha habido publicaciones al respecto, ellos como autoridad deben actuar con responsabilidad y no ofrecer más datos, pero "ya están por salir mandamientos judiciales y ustedes van a saber finalmente de quién se trata, pero no queremos alertarlos ni dar elementos para que sus abogados tumben el proceso".