Protestan promotores del referéndum a favor

En el evento evento realizado en la explanada de la presidencia municipal de Ciudad Neza, los participantes expusieron que la unidad será fundamental para darle continuidad a la 4T y para que se puedan consolidar los cambios que se requieren y que exista un país justo e igualitario, que no sufra de tanta violencia, que se destierre la corrupción e impunidad, que haya salud, educación y cultura como lo merece el pueblo de México.

"Ya no más, PRI, PAN, PRD, ellos representan lo mismo y los mismos intereses, ellos están rabiosos, enojados y no tienen manera de competir políticamente al no contar con un proyecto de nación y recurren al miedo, a la mentira y al golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso el referéndum permitirá darle continuidad al proyecto de nación", afirmó Citlalli Hernández.

Esos partidos que ahora caminan de la mano y que se han quitado la máscara, quieren que las cosas regresen a como estaban en el país, no podemos permitirlo y para ello, hay que apoyar el referéndum y apoyar el proceso de transformación y ratificarlo en marzo próximo, propuso.