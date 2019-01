Protestan profesores de telesecundarias. Acuden a Palacio de Gobierno

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de maestros se manifestó la mañana de este martes en el patio central del Palacio de Gobierno denunciando lentitud y retraso en el pago de honorarios desde septiembre, por lo cual solicitaron al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se les resuelva esta situación conforme a derecho.

"Hemos estado ahí durante varias semanas y nunca me lo dieron", dijo la maestra de Telesecundaria de la Zona Escolar número 22 en este municipio, Ana Catarina Villanueva Moreno, "es un nombramiento de unas horas a parte hay otras cuestiones pendientes y no nos han resuelto, de hecho vine desde la semana pasada, ahorita vine desde temprano y no me han atendido".

Se trata de diez maestros de Secundaria y Telesecundaria afectados en este grupo los cuales laboran en sus respectivos centros educativos en los municipios de Ciudad Victoria, San Fernando y Matamoros sin contar con nombramiento o gozar de honorarios para su sostenimiento desde el septiembre pasado, "en diciembre solamente nos dieron algo pero no nos han resuelto".

"Hemos acudido ante distintas instancias dentro de la Secretaría de Educación, hemos hablado con la licenciada Nuride de Recursos Humanos, con Lety Quintero que es abogada y no sabe nada, y obviamente con el licenciado Gómez, que tampoco, de hecho no hacen caso por eso es mi inconformidad que el señor gobernador sepa que en Educación ¿quién manda?".

A manera de protesta, el grupo de docentes colocó una manta en el patio de Palacio de Gobierno con la leyenda "Señor gobernador ¿quién manda en Educación?", la cual permaneció colgada en espera de recibir atención de parte de la Secretaría General de Gobierno, los trabajadores de la Educación señalaron que permanecerían en ese lugar en espera de ser atendidos por parte de alguna autoridad que recibiera y diera causa a sus peticiones.