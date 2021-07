Protestan por seis días sin tener agua

Beatriz Fuentes y Rigel Guzmán participantes en los actos señalaron “ya tenemos seis días sin el vital líquido?, entendemos que están haciéndose reparaciones en equipo, pero también queremos que nos comprendan que tenemos necesidades importantes que atender y que no podemos hacer por el problema que se está padeciendo”.

Se está contemplando la posibilidad de que puedan acudir a la presidencia municipal para plantear el problema si no se les resuelve a la mayor brevedad posible.

Noticia Relacionada Recomiendan cuidar males crónicos

“Muchos de nosotros estamos gastando entre 400 y 1,500 pesos en compra de agua a algunos particulares por llenar cisternas para atender necesidades propias del hogar”.

Se refirió a que la Comisión Municipal de Agua Potable mandó una pipa de agua, pero no es suficiente pues solamente alcanzó para abastecer a unas cuadras, pero el resto de las existentes en el asentamiento humano también la requieren, motivo por el cual retuvieron el camión repartidor de agua en espera de una respuesta más favorable a sus necesidades.

Cuando se iniciaron los trabajos de reparación del equipo y reposición de piezas importantes se nos dijo que la suspensión y baja presión duraría solamente unas horas y ya van seis días, apuntaron Beatriz Fuentes y Rigel Guzmán.

Además Rigel Guzmán externó que varios centros educativos han tenido que suspender sus labores educativas debido a la falta del vital liquido, además enfatizó No hemos hecho paros, ni bloqueos, pero las cosas no pueden continuar así, nosotros no merecemos este tipo de vida?