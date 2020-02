Protestan por medicinas en acto de AMLO

Afuera de la Central Termoeléctrica Mérida II, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo un mitin, ciudadanos yucatecos se manifestaron por la falta de medicamentos en los hospitales para los niños con cáncer.

"Señor Presidente: No nos deje solos en nuestra lucha, necesitamos medicinas", se lee en pancartas.

"No llega el medicamento, a mi hijo le tocaba quimioterapia y no se la pudieron poner porque no hay medicamento. Las autoridades estatales no nos hacen caso, nos dicen que el problema es federal, por eso venimos hoy", dijo Rita MagaÒa, quien llegó con su niño de cuatro años.

"Ya le hemos enviado documentos al Presidente, los documentos ya se mandaron y nada, no tenemos respuesta y hay niños que están llegando en el hospital y los regresan a su casa a morir porque no hay medicamentos", dijo Yadira Alegría.

"Hay niños de seis meses de edad hasta de 18, 17 años, 14, 5, 4 años, nuestros niños se van a morir si los medicamentos no llegan".

Aunque los manifestantes aseguraron estar de acuerdo con las explicaciones del Presidente sobre la falta de fármacos, reprocharon que no haya habido una estrategia.

"Si quería terminar con la corrupción, debió de prepararse con el medicamento", sostuvo Rita Magaña.

Los manifestantes esperan la llegada de López Obrador a esta sede de la CFE donde anunciar¬∑ la construcción de una nueva hidroeléctrica.