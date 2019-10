Protestan por la cancelación de graduación

Altamira, Tam.- Una docena de estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira protestaron en un evento público realizado la mañana de este martes, en donde exigían explicaciones en torno a la cancelación de la graduación de al menos 400 alumnos, pues sólo les mandaron un mensaje de texto dos días antes, corroborando que no se llevaría a efecto.

Con pancartas en mano, los estudiantes a punto de egresar, señalaron que muchos de ellos son foráneos, y sus familiares hicieron el gasto para poder estar en la zona y asistir a la graduación la cual se llevaría a efecto en el espacio metropolitano.

Abigaíl Hernández de la carrera de Ingeniería en Energía, dijo que no les avisaron con antelación, "nos mandaron un mensaje 2 días antes en donde nos decían que se cancelaba. No nos lo hicieron oficial".

En el referido mensaje vía Whatsapp les explicaban que la cancelación era ajena a la escuela, "es una graduación que tiene meses programándose y de buenas a primeras la posponen. Eso es imposible".

Acusan al rector Gustavo Hernández, de malinformar a los estudiantes en torno a la graduación, pues no saben qué sucedió y porqué se va a posponer, "no nos ha dado ninguna palabra a nosotros. Lo hemos buscado, pero no está para nosotros".