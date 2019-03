Protestan por incremento en tarifas del transporte

Miguel Alemán, Tam.

Airadas quejas de parte de usuarios del transporte colectivo se han generado durante la presente semana, a raíz de los exagerados incrementos en la nueva tarifa que viene aplicándose por parte de los choferes de las peseras que operan desde la zona centro de esta localidad fronteriza a las poblaciones aledañas.

"Ya es un lujo andar en la pesera, yo vivo en Los Guerra y por lo regular la usamos 3 o 4 veces por semana, pues en la casa somos 2 adultos, 2 estudiantes y uno del kínder, por lo que nos andamos gastando hasta 72 pesos de ida y otro tanto de vuelta, los que suma un total de 144 pesos diarios", refirió una madre de familia.

Una fuente consultada al respecto, reveló que la tarifa por el servicio del transporte colectivo, se ha incrementado notablemente durante días recientes y ha sido precisamente a raíz de los últimos aumentos en los combustibles.

"Si multiplicamos los 144 pesos por 4 días que tengo que usar la pesera, me ando gastando un total de 576 pesos y es que antes no les cobraban a los niños pequeños, pero ahora son 10 pesos, lo que se me hace injusto", expresó la usuaria afectada.

"Luego, ni que fueran muy de lujo la unidades que traen, ya ni en las ciudades grandes cobran eso", aseguró otra de las quejosas.

"Alguien debería hacer algo para que no abusen esos carroñeros sindicatos que están haciendo su agosto en este municipio", señaló otro entrevistado, quien destacó que las nuevas tarifas comenzaron a aplicarse a partir del presente mes, pero consideran que incremento es algo injusto.

Nueva tarifa

>Adultos: $18 pesos

>Estudiantes: $13 pesos

>Niños kínder: $10 pesos