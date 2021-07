Protestan pescadores por la falta de apoyo

Incluso, señalan que ya son dos pagos pendientes los que tienen, acusando a corrupta a la funcionaria federal pues personas que no se dedican a la pesca se han visto beneficiadas.

Tampico , Tam .- De nueva cuenta trabajadores de la pesca se manifestaron en la Plaza de Armas luego de que señalan que no les ha llegado el apoyo federal de 7,200 pesos y acusan a la subdelegada federal de programas federales Elizabeth Cruz .

Por ello, ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado y otra ante la Función Pública así como a Derechos Humanos y a la vez enviaron una copia directa al Presidente de la República.

"De una nunca nos notificaron nada... De esa demanda no sé si la señora tiene mucho poder para que no haya procedido, nos vimos obligados como pescadores a cooperar para ir a la Ciudad de México y elaborar otra demanda allá ante Derechos Humanos y a la Función Pública, en contra Elizabeth Cruz Hernández por apoyos que no han llegado a los pescadores", dijo Israel Reyes, uno de los afectados.

Y es que refieren que hay pescadores que tienen dos años sin percibir ese apoyo de 7 mil 200 pesos "somos varios afectados ahorita la gente no puede venir porque ya están laborando pero si se quedaron fuera bastantes pescadores".

Los inconformes reclaman por qué si el presidente de la República mandó los apoyos directo al pescador no los entregaron sino que al contrario se los dieron a otros que no son pescadores.

"Sólo pidieron la credencial de elector para censar, se están olvidando de pedir un documento que compruebe que es auténtico pescador, nosotros tenemos todo", recalcó.

Señala que ya tiene más de 30 años viviendo en Tampico, tiene su carta de residencia expedida en palacio municipal y aún así no ha recibido nada ni aparece en el sistema.

"Ya demandamos, la primera fue de tres cooperativas ante la FGJE en julio del 2020 y nunca nos dieron contestación, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque ahorita es lo más duro de la veda donde no estamos percibiendo ningún salario nosotros entonces yo dije voy a luchar y pelear por mis compañeros que verdaderamente necesitan ese apoyo", aseveró.

Explicó que la segunda demanda fue interpuesta en la Ciudad de México ante Derechos Humanos y La Función Pública en donde piden el cese de Elizabeth Cruz.

"Aquí pedimos su renuncia, no queremos a esta persona que siga en la oficina de Bienpesca porque sinceramente es una burla lo que hizo ella con los pescadores, en tiempo de elecciones cuando se postuló López Obrador me pidió ella muchas afiliaciones y yo se las daba entonces se está olvidando del pescador que le dio un voto de confianza, nos está defraudando y eso no se vale en estos tiempos".