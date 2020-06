Protestan, otra vez, contra AMLO en estados

Esta es la tercera movilización nacional convocada quincenalmente por el denominado Frente Nacional Anti AMLO (Frena).

En Baja California se registraron movilizaciones en Ensenada, Mexicali y Tecate.

En esta primera ciudad una mujer consideró que el Presidente ha provocado una desunión en el País.

"No queremos un gobernante que nos lleve al barranco ni al comunismo con ideologías que no van con el pensamiento de nosotros los mexicanos, no queremos una población de pobres, queremos una población de gente que viva bien, que tenga acceso a todo", comentó.

"Queremos un México donde todos vivan bien, no donde haya pobres, donde haya ricos, señor Presidente, eso es lo que queremos, el bien para todos, no para unos cuantos".

En La Paz, Baja California Sur, el médico Marcos Robledo consideró que el Mandatario federal no ha dado resultados y lleva al país a la debacle.

"Es un movimiento ciudadano y sí pide la dimisión del Presidente de la República por ineptitud, por ineficiencia, por traición, por mentiras y por falta de resultados", expresó.

También se registran movilizaciones en Campeche, Cuauhtémoc (Chihuahua), Irapuato, Morelia, Cuernavaca, Cuautla, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tequisquiapan, Playa del Carmen, San Luis Potosí, Hermosillo, Navojoa, Villahermosa y Nuevo Laredo.

En Jalisco, además de la zona metropolitana de Guadalajara, también hubo caravanas en Chapala y Lagos de Moreno.

En Monterrey, Nuevo León, la movilización está prevista para este sábado por la tarde, mientras que en la Ciudad de México será el domingo por la mañana en Paseo de la Reforma.

Según el portal web de Frena, para este 27 y 28 de junio fueron convocadas 196 caravanas tanto en México como en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Dominicana, China y Austria.