Protestan obreros contra regidores

Cristina Cabrera, una de los tres regidores del Movimiento Obrero, señaló que aunque no exista un documento en donde se estipule que se había acordado otorgar la mitad del sueldo del titular al suplente, se debe cumplir porque lo que se respeta es la palabra.

Matamoros, Tam.- Luego de las declaraciones de dos de los regidores integrantes del Movimiento 20/32, de no tener un acuerdo de dar el 50 por ciento de su sueldo a sus suplentes, un grupo ex obreros pertenecientes a este agrupación se manifestaron en la plaza principal, con la finalidad de que cumplan con un pacto que habían hecho durante la campaña política.

Manifestó que todos los que participaron en el proceso electoral estuvieron totalmente de acuerdo en realizar esta acción, porque todos conocen la situación en que viven, en donde no tienen un empleo fijo por estar boletinados en las empresas maquiladoras.

"Todos los regidores y suplentes en una asamblea se llegó a un acuerdo, que no necesitábamos un papel, no necesitábamos de una firma, para lo más valioso de una persona es la palabra ante todo y creo que si tenemos lealtad debemos cumplir, si no en donde está nuestra palabra", dijo.