Protestan maestros por falta de pago

´´Hay compañeros que tienen desde febrero del 2017 sin sueldo, es imposible vivir sin salario´´. Raúl Ruiz Hernández, afectado.

Unos 43 profesores que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la sección 61 y que actualmente laboran en el Instituto Tecnológico de Reynosa (ITR) reportan problemas en pagos, prestaciones y estímulos.

Y aunque participan desde hace varias semanas en el paro nacional "Brazos Caídos" que consiste en frenar labores todos los lunes, las autoridades educativas no han mostrado interés en resolver sus casos.

El profesor Raúl Ruiz Hernández, que participa en la inconformidad explicó "Nosotros comenzamos el pasado lunes 22 de octubre a hacer presión como parte de un movimiento a nivel nacional, nosotros nos unimos con todos los maestros con problemas de pago, el paro terminará el próximo lunes 26 de noviembre pero sin respuesta".

En su molestia se colocó una manta afuera del ITR con el mensaje "exigimos respuesta a nuestras demandas sindicales" seguido de 4 puntos de atención, se incluye el pago de rezagos, prestaciones ó salarios, solución a conflictos directivos en 20 planteles, aclaración de asignaciones de plazas y el reconocimiento del acuerdo apegado a derecho.

Dijo que el problema se hizo más grande al iniciar este año, ya que la cantidad de maestros afectados paso de 17 a 35 y por último en 43 casos. "De hecho eran 45 pero hace un par de semanas, se le depositó a 2 compañeros, el resto se quedó fuera, es un problema grave, hay compañeros que tienen desde febrero del 2017 sin sueldo, es imposible vivir sin salario".

Ruiz Hernández afirmó que pese al paro, los profesores no han descuidado las aulas, ya que en días previos a la manifestación se les avisó a los estudiantes de actividades que tendrían que hacer. "Nosotros sí vamos a las aulas pero no damos clases, es decir nos mantenemos al pendiente de la educación porque ese es nuestro compromiso, aún sin paga, no hemos retrasado actividades con nadie".

El paro de "Brazos caídos" tiene fecha de término el próximo lunes 26 de noviembre, ese día se definirá que acciones tomarán los profesores en el caso de que sus demandas no hayan sido atendidas.

"Estamos esperando el cambio de gobierno a nivel nacional y ya en esas fechas se tendrán que establecer otras medidas de acercamiento, pero esperemos que en lo que resta de aquí al lunes tengamos una respuesta favorable".

Hasta el momento la única respuesta de las autoridades educativas para justificar el atraso en los pagos, es que las gestiones tardan en llegar por problemas en el sistema.

Sólo quieren sus pagos

Hasta el momento no han sido tomados en cuenta

