Protestan maestros contra examen de permanencia

Madero, Tam.

Un grupo de profesores protestó la mañana de este sábado en las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Madero tras señalar que están en contra del examen de permanencia que se aplica conforme a la nueva reforma educativa.

Raquel Magaña, una de las manifestantes, indicó que es discriminatorio que se aplique este tipo de exámenes, pues hay muchos que sólo tienen de cuatro a cinco horas a la semana y en ocasiones los transfieren a escuelas que se encuentran en Reynosa u otras ciudades de la franja fronteriza con un salario que no rebasa los 600 pesos a la quincena.

Asimismo señala que hay maestros que están a seis meses de jubilarse y aún así se les está aplicando el examen, por lo que temen que les pudieran disminuir la pensión que les corresponde.

"Un salario de 500 ó 600 pesos no va alcanzar a la quincena, no va alcanzar para lo indispensable... Hay maestros que han pasado los exámenes de evaluación para incrementar sus horas y no se les han podido dar", refirió.

Son unos 300 maestros los que presentarán los exámenes de permanencia en Ciudad Madero, de los cuales algunos ya lo han presentado en tres ocasiones, pero al no pasarlos, les indican que irán a puestos administrativos.

Indica que los exámenes son amañados, pues al gobierno le conviene que la plantilla de maestros disminuya y esto es una acción que realizan para hacerlos que abandonen el empleo.