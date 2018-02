Protestan jugadores en el Ascenso MX

Cd. de México

En un hecho inédito, los futbolistas del Ascenso MX olvidaron colores y se tomaron la fotografía oficial abrazados e intercalados.

Así ocurrió en el Mineros vs. Atlante, Potros UAEM vs. Cimarrones, Correcaminos vs. Murciélagos y Atlético San Luis vs. Cafetaleros, los cuatro partidos de esta jornada.

La medida puede ser interpretada como la respuesta del Ascenso MX a la propuesta del Comité de Desarrollo de la FMF para abolir el descenso, y por consiguiente el ascenso de los clubes, durante al menos dos años.

Además, una vez que transcurra el plazo, las medidas de certificación para que un equipo ascienda al Máximo Circuito serían más rigurosas aún.

Por lo pronto, a la renuncia de directivos como Javier San Román del Tampico Madero o la inconformidad de Alberto Marrero del San Luis y de Alberto Castellanos al calificar como una charlotada dicha propuesta, los futbolistas también alzan la mano contra la FMF, en un gesto de solidaridad nunca visto.