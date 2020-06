Protestan jubilados del ISSSTE por lentitud para ser atendidos

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se manifestaron luego que por espacio de varias horas no fueron atendidos en la Subdelegación de Prestaciones Económicas ubicada en esta capital; los trabajadores de dichas oficinas demandaban la instalación de un filtro desinfectante por temor a contraer el COVID-19.

Y es que a estas oficinas acuden diariamente decenas de derechohabientes del ISSSTE de prácticamente de todo el estado para realizar algún trámite como créditos y préstamos, créditos para la vivienda, pagos, hipotecas y pensiones, entre otros; "estoy desde las cuatro y media... y no hemos querido hacer tanta polémica pero no se vale, si nos van a decir que nos tenemos que ir fuera pues nos vamos porque los que somos de fuera nos vamos a tener que ir, pero si ellos están diciendo que porque tienen el COVID... y no sale nadie a tener la atención con nosotros ¿Cree que es justo que nosotros tengamos respeto?", reclamó una de las personas afectadas.

Fueron entre 60 y 80 personas las que esperaban realizar algún trámite en la Subdelegación sin embargo no fueron atendidos desde las nueve horas hasta aproximadamente las doce horas tras la manifestación y la intervención de la unidad 1108 de la Policía Estatal, la cual acudió para poner orden en el lugar; fue un oficial de Seguridad Pública quien sirvió de interlocutor entre los manifestantes y personal del ISSSTE.