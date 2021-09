Protestan haitianos frente a Migración

Tampico, Tam.- Un grupo de cuando menos 30 haitianos se postraron frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la zona centro de Tampico exigiendo la liberación de sus compatriotas que fueron detenidos la noche del lunes en la Central de Autobuses, así como exigen documentos que les permitan trabajar en este país.

"Queremos trabajar, aportar a nuestra economía, tener seguro y derecho a pensión", refirió uno de los haitianos quien señaló que al paso de los días no van a tener qué darles de comer a sus familias, "no somos delincuentes, queremos trabajar... pasa el tiempo y quieren que nos dediquemos a robar... No, eso no pasará, quiero vivir en paz y que los mexicanos y que el gobierno nos apoyen, pero si no trabajo cómo voy a mantener a mi esposa e hija" dijo quien se identificó como Yoran.