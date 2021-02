Protestan familiares de niños con cáncer

Israel Rivas, vocero de los padres y madres de niños con cáncer, manifestó que el gobierno federal no tiene voluntad para resolver este problema de salud y aseguró que, si los menores votaran, los medicamentos ya estuvieran en los hospitales.

"Para el gobierno federal los niños con cáncer no existen. Hoy el gobierno federal nos quiere borrar del mapa a como dé lugar, es evidente su actitud. Este día ha pasado desaparecido para el gobierno federal pues con mucha atención escuché la mañanera hoy temprano y ni siquiera una palabra, ni siquiera un gesto, al señor (el Presidente) no le importa y al gobierno federal no le importan los niños con cáncer, son una molestia para ellos, somos una molestia evidentemente que no quieren resolver".

MENORES NO VOTAN

"Desafortunadamente nuestros hijos no votan y como todo en este país gira en torno a la política electoral, si nuestros niños votaran les aseguro que estuvieran las cajas de quimioterapia afuera de los hospitales.

"Hoy venimos en este marco el 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, un grupo representativo de padres y madres de familia a hacer un acto simbólico, porque parece que ha pasado desapercibido por el gobierno federal. Ese evidentemente que nos quieren borran del mapa y el desabasto sigue", dijeron.