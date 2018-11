Protestan exigiendo el pago del predial

Tampico, Tam.- Un grupo de estudiantes de la Universidad del Norte de Tamaulipas, así como de personal docente, y el rector de dicha institución realizaron una protesta en las afueras del Aeropuerto Internacional de Tampico, exigiendo a que se pague el impuesto predial, pues se considera que dicho terreno se utiliza para fines lucrativos.

Llegaron alrededor de las 10:00 horas y mostraron leyendas en la que incitaron a la población a no pagar sus impuestos hasta que las compañías que manejan los aeropuertos lo hagan.

Otra leyenda fue a favor del aeropuerto de Santa Lucía y el rechazo al NAIM que se construye en Texcoco.

Chavira Martínez denunció que ningún aeropuerto del país paga impuesto predial, a pesar de que las empresas que los manejan tienen grandes ganancias.

"Este Aeropuerto se inauguró en los años 20´s, casi 100 años sin pagar impuesto predial, tiene unas utilidades de 720 millones de pesos por año por lo menos que paguen por 50 años, recibe casi 718 mil pasajeros y no paga impuesto predial y un obrero no gana ni los mil pesos en la media, 40 mil pesos gana al año comparado con 720 millones de pesos".

Continuó diciendo, "pero el obrero si no paga el impuesto predial le mandan requerimiento de los Ayuntamientos del país", recalcó.

Indicó que todos los aeropuertos de México no pagan impuesto predial, ni el de la Ciudad de México, ni el de Victoria que depende del municipio de Güemez, "pues cuando les han querido cobrar argumentan que es territorio federal".

"Son unos ladrones, porque el estacionamiento es carísimo en el aeropuerto internacional y no paga impuesto predial, las tiendas extranjeras que están en las terminales aéreas no están pagando predial, las aerolíneas extranjeras que llegan a México no pagan impuesto predial, pero si un ciudadano de una colonia humilde no paga lo requieren y lo quieren embargar, le ponen recargos, porque tienen que sostener a los señores que se han privilegiado", dijo el rector de la universidad.