Protestan en Veracruz la falta de medicinas

Ciudad de México.

Padres de familia de niños y adultos con cáncer se manifestaron en la capital veracruzana para denunciar la falta de medicamentos oncológicos en los hospitales del sector salud.

Una docena de inconformes se manifestaron a las afueras del Centro Estatal de Cancerología "Doctor Miguel Dorantes Mesa" y posteriormente frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Con pancartas y lonas, exigieron al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, resolver el desabasto de medicamento y aclarar el destino de los recursos del seguro de gastos catastróficos que por ley cada enfermo debe recibir para su atención médica.

"Nuestros hijos corren el riesgo de morir sin sus quimioterapias", decía una de las mantas y demandaron la entrega de medicamentos como Vinicristina, ácido folinico, citarabina, e incluso hasta catéter.

Los padres de menores acudieron desde Tuzamapa, Teocelo, Xico y de lugares más lejanos como Poza Rica, Veracruz y Papantla; advirtieron que esto es algo que ha ocurrido desde siempre.

Maricarmen Mendoza, una de las afectadas, denunció que desde octubre más de 100 de niños no han recibido su medicamento, además de los adultos e incluso no han recibido quimioterapias.

"Los niños necesitan ser controlados por una quimioterapia pero si ellos no la reciben su enfermedad sigue avanzando y siendo más peligro", dijo.

Por ello cuestionó al funcionario del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez por la falta de medicamentos.

"Vamos a bloquear hasta que el secretario (de Salud) nos dé una respuesta porque el desabasto ha sido siempre, llegaron con dos cargas y creen que con eso vamos a salir y eso no es cierto, no alcanza ni para un mes. Desde julio del año pasado no estamos recibiendo quimioterapias".

Por su parte, Karla Arias, madre de una menor con leucemia, señaló que además del desabasto de medicamentos, la farmacia y el banco de sangre no funcionan durante las noches ni en fines de semana.

Narró que ella debe pagar hasta 10 mil pesos mensuales para comprar medicamento de quimioterapia ambulatoria, ya que a pesar de que hay medicamentos que cuestan normalmente 100 pesos la demanda ha generado que se eleve hasta los 850 pesos.

"Tengo que pagar el medicamento, el envío, hay que pagar avión y todo para que mi hija tenga su terapia completa".

Por ello cuestionó en qué ha usado la Secretaría de Salud el medio millón de pesos que corresponde a cada menor con cáncer que cuenta con Seguro de Gastos Catastróficos, ya que no ha servido para que sus hijos tengan medicamentos.

"Vamos a caja, nos da la receta y luego hay que rogar para que nos den un espacio porque es pésimo para la quimioterapia, el banco de sangre no se abastece y sobre todo en fin de semana porque no suelta plaqueta o hemoglobina. Hoy sé que no está funcionando la farmacia, qué se va a hacer".