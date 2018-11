Protestan en Tijuana contra la caravana

Tijuana, México.

"¡Primero nuestros pobres!", también gritan los manifestantes contra la migración indocumentada.



Fidel Ernesto González Hernández, presidente del grupo Prioridad Mexicanos no Malinchismo, aseguró que se ha privilegiado a los derechos humanos sobre la seguridad nacional.



"(Algunos) entraron de manera violenta, si no se regularizan en Estados Unidos, exigimos la deportación inmediata; que se selle la frontera sur y que no se descuide la seguridad nacional", expresó.

Artemio Peralta, originario de Veracruz, dijo que si se quedan los centroamericanos, Andrés Manuel López Obrador debería renunciar a la Presidencia.



"Ya abrió la boca de más y les ofreció trabajo, pero no queremos eso", dijo.



La convocatoria fue para miles de personas, pero hasta las 10:00 horas había alrededor de 250 participantes en la protesta.



En tanto, en el albergue Unidad Deportiva Benito Juárez, los migrantes centroamericanos formaron brigadas de limpieza y tenían un letrero con la leyenda "Gracias, México".