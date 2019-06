Protestan en Palacio Nacional por desaparecido

Cd. de México.

Familiares y amigos de Adrián Alejandro Martínez López, desaparecido hace un año en León, Guanajuato, se manifestaron afuera de Palacio Nacional.



"¡Señor Presidente queremos que lo encuentre!", coreó el grupo de 30 personas que desde las 7:00 horas arribó al Zócalo.



La madre, esposa y tíos de la víctima realizaron en la zona una colecta para recaudar dinero para copias y los viajes que hacen cada semana a Guanajuato.



Eloísa López Martínez, mamá del desaparecido, acusó que las autoridades de Guanajuato tienen parada la investigación y mantienen la versión oficial que el hombre de 23 años cayó a un río.



Sin embargo, después de su desaparición los dos celulares del empleado de la mueblería América se mantuvieron activos por varios días.



Se consiguió, dijo, con la compañía telefónica el registro de las llamadas de los móviles del trabajador no localizado.



"Todas las pruebas que hay se las hemos llevado a las autoridades de León, Guanajuato, y no nos hacen caso. Ya fuimos a Gobernación y tampoco nos han brindado el apoyo necesario. Ya vamos para el año y no sabemos absolutamente nada de él", reprochó en entrevista.



La mujer recordó que el día de la desaparición de Adrián fue asaltada la mueblería donde laboraba.