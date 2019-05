Protestan en CU por crimen de estudiante

Ciudad de México.

Encabezada por familiares de jóvenes que han sido asesinados en instalaciones de la UNAM, la marcha que partió del parque de La Bombilla llegó a Ciudad Universitaria donde se realizó un mitin para exigir un alto a los asesinatos de estudiantes en instalaciones universitarias.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, joven encontrada muerta el 3 de mayo de 2017 cerca de la Facultad de Ingeniería, exigió justicia para el caso de su hija, así como por Aideé Mendoza, estudiante del CCH Oriente, asesinada el pasado 29 de abril, y por todas las demás universitarias asesinadas.

"Estos asesinatos son crímenes de Estado, y así hay que nombrarlos. En el caso de las universitarias asesinadas, de ninguna manera vamos a permitir que las autoridades universitarias y de gobierno sigan omisas. Nuestra solidaridad y solidaridad con las compañeras del CCH Oriente y con todas aquellas personas que nos acompañan hoy", dijo.

Araceli Osorio demandó a las autoridades de la máxima casa de estudios que el lugar donde su hija Lesvy fue encontrada muerta se construya un memorial, "un espacio para la memoria, esa memoria que hacemos todas y todos al exigir justicia".

Al tomar la palabra, mujeres del colectivo estudiantil "Rosas Oriente" del CCH Oriente informaron que en su pliego petitorio exigen el esclarecimiento de Aideé Mendoza; la destitución del director del plantel, Víctor Efraín Peralta, y la expulsión de profesores y alumnos acusados de acoso sexual.

ENCUENTRAN MáS OJIVAS EN TECHOS

La procuradora Ernestina Godoy confirmó que durante los trabajos periciales por el asesinato de la alumna Aideé se encontraron en los techos del CCH Oriente más ojivas de distintos calibres, incluyendo de .9 milímetros.

"Se están analizando, están en la parte de periciales y ya me informaron que algunos son .9 milímetros, no me han dicho si es de la misma arma, eso y hay de otros calibres", dijo al término del gabinete de seguridad.