Protestan en Boca Chica contra agencia SpaceX

Brownsville, Tx.

Los propietarios de viviendas en Boca Chica Village señalaron que la oferta de Space X para comprar sus propiedades y seguir con sus ensayos espaciales, no tienen muy satisfechos a los residentes del área.

Han pasado aproximadamente cuatro meses desde que SpaceX hizo ofertas a las personas en Boca Chica Village y para los propietarios de casas desde hace mucho tiempo como Cheryl Stevens, ella decidió vender su casa ya que dijo que tenía problemas para alquilar su propiedad.

"Tal vez soy la única persona que alquila a corto plazo y ya estaba arruinando mi capacidad de alquilar porque la gente alquilaría tal vez por un fin de semana para ir y venir a la playa de Boca Chica y luego no poder ir", dijo Stevens "Y tuve una familia expulsada de la playa mientras se quedaban aquí".

Stevens dijo que todavía hay entre ocho y diez familias que no han vendido sus casas como Winter Texan James Crawford.

"No hay un hogar como este, no hay un lugar como este en ninguna parte de esta parte de Texas donde tengamos paz y tranquilidad. No tenemos estaciones de servicio o restaurantes aquí", dijo Crawford.

A pesar de algunos cambios desde que Space X comenzó con sus ensayos espaciales como vecinos que se mudaron, se incrementó el tráfico y con ello el ruido, Crawford dijo que no está vendiendo su casa de invierno, incluso después de que la compañía privada lo contactó nuevamente hace un par de días.

"Dicen que ofrecen tres veces el valor de su propiedad, pero están determinando el valor de su propiedad", dijo Crawford. "Realmente no es una forma justa de hacer negocios. Sabemos lo que vale nuestra propiedad porque vive aquí y sabemos lo que significa para nosotros ".