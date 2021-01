Protestan empresas del entretenimiento

Tampico, Tam. - Un grupo de empresarios del ramo del entretenimiento protestaron en el espacio Cultural Metropolitano, exigiendo al Gobierno del Estado que recapacite y les permita continuar con sus servicios, toda vez que refieren que han sido los más vulnerados desde que empezó la pandemia.

Cristian Maya Pérez del Grupo Musical High Life a nombre de los empresarios, señaló que fueron los primeros en cerrar desde inicio de la pandemia y los últimos en reabrir. Este 16 de enero por disposición oficial nuevamente se ven obligados a dejar de prestar los servicios.

Precisaron que tienen programado visitar al gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca a quien le entregaran un listado firmado con las empresas que se ven afectadas en el sur de la entidad, además de las afectaciones económicas y pérdida de empleos.

Indica Maya Pérez, que tanto los salones de eventos y restaurantes siempre han respetado los lineamientos que marcan las autoridades sanitarias, asegurando que con ello están evitando que se den las fiestas clandestinas en donde, advierte que sí se están generando los contagios.

"Nosotros acatamos las disposiciones sanitarias, nos alegramos estrictamente y exigimos el uso de cubrebocas, sana distancia, control de acceso sanitario, y si no lo quieren respetar, nosotros insistimos hasta que se cumpla, contrario a una fiesta en una patio particular en donde no existen restricciones".

Además reclamaron que lo hay equidad en la disposición toda vez que los centros comerciales continúan abiertos, situación en donde no existe vigilancia para que se respeten los lineamientos, ocasionando el rebrote del Coronavirus.

Al cerrarse nuevamente este tipo de giro el pasado 16 de enero, los eventos que tenían programados para ese día y este domingo se tuvieron que cancelar, ocasionando un caos, pues no lo tenían previsto.

"Había gente ya lista para casarse, para celebrar el quinceaños, no sabemos qué hacer".

Señala que en un año normal se efectúan miles de eventos en los diversos salones, mientras que ahora sólo se habla de decenas de eventos, "estamos a un cinco a diez por ciento, ya no podemos aguantar más. Lo que pedimos es que a partir del primero de febrero, con todas las normas se lleven al cabo los festejos", indicó.

Por último, aseveró que al no tener opciones, se quedan sin empleo miles de personas en la zona sur de Tamaulipas, como lo son floristas, banqueteros, meseros, músicos, entre otros.