Protestan empleados por 5 meses sin paga

Tampico, Tam.- Un grupo de por lo menos 15 empleados protestaron a las afueras del restaurante para el que han prestado sus servicios por varios años, pues aseguran que tienen cinco meses que no les pagan, asimismo hicieron de conocimiento que desde hace 7 años que no pagan al Seguro Social, Infonavit y Afores.

Con cartulinas que decía, "justicia laboral", qué nos paguen", que nos liquiden" entre otras consignas, los empelados señalaron que saben de la situación adversa que se vive, pero en el restaurante Elite han tenido para pagarles, además de tratarse de un establecimiento de los más antiguos de Tampico.

Está ubicado en la peatonal de la calle Díaz Mirón entre Juárez y Fray Andrés de Olmos de la zona centro de la ciudad.

Lidia Castillo y Zenobia Gómez Díaz, empleadas y quienes están inconformes, señalaron que ningún representante de la empresa quiere responder ante sus señalamientos, por lo que presentaron una demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

"No nos quieren dar la cara, no contestan llamadas, no nos quieren abrir... Si ustedes ven no han cerrado, nos deben cinco meses de sueldo y de semanas anteriores, esto no es de ahorita, ya tiene años".

Refiere que se trata de 47 empleados de los cuales sólo dos son los que están trabajando, "yo tengo 6 años, unas 12, otras 14 años... No nos quieren pagar, no pagan Seguro Social, ni Infonavit, ni Afores ni nada... No tenemos prestaciones", refirió Lidia Castillo.

Otra de las manifestantes de nombre Olga Silva Rodríguez dijo que buscó realizar el trámite de su pensión laboral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero fue enterada de que la empresa no ha pagado desde hace 7 años.

"Tengo cinco años de estar trabajando y voy al Seguro y me dicen que no ha pagado Seguro, que no tengo aportaciones del Afore, ni un peso que tengo que volver a trabajar un año para poder tener un poco de Afore para ver si, a los 64 ya me puedo pensionar".

Refirió que cuando fue contratada le aseguraron que le darían todas las prestaciones de ley, sin embargo no fue así, "en el Seguro me pregunta que dónde trabajo y le digo que en el restaurante Elite y responden que esos tienen más de 7 años que no pagan el IMSS".

Refieren que ya interpusieron la queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, además pidieron el apoyo de las autoridades municipales y estatales para que les apoyen, ya que de no ser así se verían obligados a bloquear la zona peatonal.