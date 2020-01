Protestan empleados del exSeguro Popular

Va a haber un impasse como ocurrió con Prospera que se eliminó el 31 de marzo de 2019 y no tuvimos manera de hacer nada hasta el 1 de julio Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de trabajadores del extinto Seguro Popular se reunió con la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, la cual les dio a conocer el oficio CNPSS-1017-2019 en donde el comisionado nacional de Protección Social en Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, daba a conocer la desaparición de ese programa federal y su eventual extinción.

Esto supone el despido de los 220 extrabajadores del Seguro Popular, los cuales se hallan a la espera de recontratación bajo el nuevo esquema del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Hasta el momento no tenemos definiciones, no hay techos presupuestales, no tenemos tabuladores", informó la funcionaria estatal tras la reunión en el auditorio del Hospital Infantil.

"Todo lo que sabemos es que los afiliadores, toda la rama de afiliación, se contratará como promotores y toda la rama de gestión se contratará como médicos en los Centros de Salud en donde nos hagan falta", dijo.

RECIBEN OFICIO

El Oficio Circular tiene fecha del 30 de diciembre, no obstante, la titular de la SST aclaró haberlo recibido apenas hasta el jueves 2 de enero, tras esto, dijo haber buscado un acercamiento con autoridades federales para conocer pormenores del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar y sus reglas de operación, sin embargo, aseguró no haber obtenido respuesta aún.

Según el oficio CNPSS-1017-2019 la firma del convenio del INSABI con el Estado no deberá de exceder del 15 de abril de este año.