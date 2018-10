Protestan diputados del PRD contra llamada ´Ley Mordaza´

Ciudad de México

Legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron la tribuna en la Cámara de Diputados para protestar en contra de lo que llamaron "Ley Mordaza", el acuerdo por el que reordenó la presentación de iniciativas en las sesiones ordinarias.

"En conferencia de prensa luego de que subieran a tribuna, el coordinador perredista, Ricardo Gallardo, sostuvo que esto "no lo hizo ni la mafia del poder en sus mejores tiempos", y que es solamente "en contra del PRD".

El lunes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció la aprobación de este acuerdo que permitirá al grupo mayoritario presentar seis iniciativas, al Partido Acción Nacional (PAN) tres, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) dos, y a las demás fracciones solamente una en cada ronda.

"Es una incongruencia lo que estamos viviendo, no es de estos tiempos modernos de la cuarta transformación que se habló, se están traicionando los principios de los discursos de izquierda y es un absoluto revanchismo en contra del PRD", declaró.

De acuerdo con dichos de Delgado Carrillo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el único grupo parlamentario que votó en contra del acuerdo en la reunión que mantuvo este lunes la Jucopo, pero los demás estuvieron de acuerdo en darle mayor posibilidad de acceder a tribuna a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Para un diputado de Morena, la posibilidad de acceder a la tribuna era muy limitada. Entonces lo que hicimos fue darle mayor proporcionalidad para que haya más posibilidades de que todos los diputados tengan acceso a la tribuna", aclaró por la mañana de este martes.

En entrevista antes del inicio de la sesión ordinaria, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, declaró que él se abstuvo de votar el acuerdo, y que Morena "merecería tener más de seis participaciones", pero el tricolor no está de acuerdo en reducir la participación de otras fracciones por ese principio.

"No nos vemos afectados en este espacio porque ahorita en las rondas normales estamos presentando tres iniciativas y con el nuevo criterio estaríamos presentando cuatro entre martes y jueves, pero no estamos de acuerdo o al menos nos pareció que no era equitativo", externó.