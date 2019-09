Protestan contra la reforma a pensiones

París, Francia

Miles de profesionistas franceses -entre ellos abogados, médicos, enfermeras y otros- salieron el lunes a las calles de París para protestar contra la reforma al sistema de pensiones planeada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

El gobierno prometió no cambiar la edad de retiro de los 62 años, pero las nuevas condiciones podrían hacer que la gente trabaje más tiempo.

Una gran mayoría de quienes protestaba el lunes eran abogados ya que el Consejo Nacional de Abogados, que inició la manifestación, afirma que los cambios propuestos duplicarán los impuestos que pagan sus miembros.

Con togas negras y al canto de "No, no, no a la reforma de Macron", marcharon por las calles del centro de París, algunos con pancartas que decían "no al impuesto pensionario".

Cada vez aumenta más la oposición a la propuesta del gobierno, la cual modificará 42 sistemas de retiro diferentes vinculados a ciertos empleos, y los reemplazará por nuevos acuerdos. El viernes, París sufrió la mayor interrupción en su transporte público desde 2007 cuando se pusieron en huelga los sindicatos.

Los pilotos y tripulantes aéreos _quienes no están regulados por el estado pero tienen acuerdos especiales de pensión que les permite jubilarse antes_ se unieron a la protesta. Air France no alertó de vuelos suspendidos.

La mayoría de los abogados en Francia estaban en huelga y decidieron no defender casos y pidieron que se pospusieran los juicios.

La manifestación se llevó a cabo cuando el gobierno empieza una consulta de tres meses con sindicatos, grupos de empleados y organizaciones profesionales. La reforma a las pensiones se presentará y debatirá formalmente en el Parlamento el año que entra.

Varios sindicatos planean manifestaciones el 21 y 24 de septiembre en París.