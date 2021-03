Protestan contra Félix Salgado M.

La también abogada planteó que debe ser juzgado el morenista por las acusaciones de violación y abuso sexual.

Además, exhibió que factores como la colusión de policías, que en los ministerios públicos no atiendan las denuncias que hacen las vecinas o la falta de servicios públicos como el alumbrado en calles, pone en peligro a las mujeres que habitan en Álvaro Obregón.

"No podemos permitir que un agresor llegue al poder, es una cortina de humo para que no nos movilicemos en contra el 8 de marzo, porque no lo han bajado (de su postulación) y, también, que Álvaro Obregón es una de las alcaldías con mayor desapariciones de mujeres", dijo Kuri.