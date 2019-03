Protestan contra desalojos de viviendas

Cd. de México.

Integrantes de la organización civil Tercer Imperio Mexicano arribaron a Palacio Nacional para pedir una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de que intervenga para que no ocurra un desalojo más de viviendas en el País.

"Señor Presidente Andrés Manuel, le pedimos de favor que seamos escuchados por usted, le pedimos por favor que salga. iNi un desalojo más, ni un desalojo más!, exigimos una ley hipotecaria señor Presidente", expresaron loa manifestantes.



También reprocharon que los créditos hipotecarios adquiridos a través del Infonavit sean impagables y que pese a cubrir el costo neto de sus viviendas, sus escrituras no sean liberadas hasta cubrir el total de los intereses.



Jesús Martínez, originario de Cuautitlán, Estado de México, dijo que aunque ya cubrió el costo neto de su vivienda, le siguen cobrando intereses.



"Yo prácticamente ya pagué mi casa que costó 234 mil pesos, liquidé hasta más de eso pero desde hace un año dejé de pagar y el banco me demandó, yo no les pago desde hace un año cuatro meses porque ya no puedo seguir pagando más intereses. El banco ahorita no me ha molestado pero sigue la demanda, no queremos que se venga un desalojo de nuestra vivienda", dijo Jesús.



Loa manifestantes colocaron ladrillos que simulaban un pequeño muro frente a Palacio Nacional para exigir al Gobierno federal mayor certeza jurídica sobre sus viviendas.



Tras las protestas, una comitiva de los manifestantes fue recibida por personal de atención ciudadana.



En tanto, el resto de los manifestantes se mantuvieron afuera de Palacio Nacional gritando la consigna iNi un desalojo más!