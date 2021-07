Protestan contra delegada de los programas federales

Juanita San Martín, quién es líder de colonia y madre de una de las afectadas, señaló que Cruz Hernández la corrió del partido al que dijo, ha militado desde que se fundó, además la acusó de bloquearla para que el apoyo de 65 y Más no le llegue, por lo que demandó la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador porque además no descarta presuntas irregularidades en programas de adultos mayores.

“Vino pedirme perdón a mi casa, la mandé así a la chingada, no me puede ver, si yo estoy apuntada no voy a ver nunca nada porque como ella es la “mandamás” y Obrador que no sabe lo que tiene… Que pele el ojo, sabe o se hace... Fui Diputada Federal por el PRD, mi hija trabajaba como, Servidora de la Nación, Estrella Paulina Rocha Martínez, no le pagó porque no quiso pagarle. Mi hija me lleva a mí, hablo con ellas me pongo al brinco. Lo que queremos es que la expulsen, que Obrador no se haga tonto, que abra los ojos”

Así mismo, Carlos Piña Tamez, ex Servidor de la Nación desde 2018 y hasta febrero de este año indicó que presentó denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo de la funcionaria federal quien contrató a su hija y su sobrina para trabajar en la dependencia federal, cobrando 9 mil 200 pesos al mes cada una y ninguna de las dos se presentan a trabajar.

Precisa que son alrededor de 90 Servidores de la Nación en la zona sur de Tamaulipas y ninguno se atreve a denunciarla, toda vez que los tiene amenazados, “hablamos con José Ramón Gómez Leal y después ya o nos hizo caso”.

“Una de las denuncias fue hace como 3 meses, fue por la promotora UBA, Yovaneli Pérez Cruz, nada más ni nada menos que la hija se la Subdelegada, Elizabeth Cruz. La señorita Yovaneli nunca se presentó a trabajar, aquí está firmada por José Ramón Gómez Leal delegado estatal, promotora UBA a finales de 2020, aparte estaba en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” mientras estuvo en la UAT, ese programa es para jóvenes que no estudian ni trabajan...”.

Denunciaron también que la sobrina de esta funcionaria federal, Esther Pérez Cruz es otra que sólo cobra, pero ni la conocen, porque nunca se presenta a trabajar “y es intocable, porque cuando se habla de ella, simplemente grita diciendo que ni la mencionen, que para nosotros no existe ese nombre”.

Dijeron que como estos casos, hay muchos más, pues aseguran que a gran parte de su familia la tiene en la nómina.

Asimismo, Piña Tamez manifestó que se detectó que apoyos de 7 mil 200 pesos enviado por CONAPESCA se otorgaban a Abelardo Terán Rodríguez, un médico amigo de la delegada, pero no obstante, también la esposa e hijos se hacen beneficiarios de este programa, dejando de lado a los verdaderos pescadores.