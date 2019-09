Protestan contra casetas de peaje

Guadalajara, Jal.

Al grito de "¡fuera las casetas!", vecinos de Tonalá que viven en fraccionamientos al pie de Carretera a Zapotlanejo, se manifestaron la mañana de este domingo en contra de las casetas de peaje de esta vía, y que tienen que pagar cada vez que salen de sus casas.

Vestidos en su mayoría de blanco y mostrando pancartas con consignas, se reunieron en el cruce de las avenidas Tonalá y Tonaltecas y marcharon por esta última vialidad rumbo a Palacio Municipal.

El objetivo de llegar a este punto fue exigir que el Alcalde, Juan Antonio González Mora, interceda por ellos ante el Gobierno Federal, para que estas casetas sean retiradas de una vez por todas, pues han sangrado los bolsillos de las personas por décadas.

"Los gobiernos de Enrique Alfaro y de Juan Antonio, nos prometieron que iban a solucionarlo, desgraciadamente sólo llegaron al poder y no los volvimos a ver, no nos abren las puertas y no nos contestan las llamadas", reprochó Sergio Álvarez, representante vecinal.

Detalló que en un tramo de 14 kilómetros hay 8 casetas, pero a ellos les afectan directamente dos por las que tienen que cruzan al momento de salir de sus fraccionamientos y cada una cobra 34 pesos, lo que se traduciría a un gasto mensual aproximado de 2 mil pesos.

"Es absurdo que sigamos pagando caseta cada vez que pasemos, desgraciadamente la mancha urbana de Tonalá ya creció hasta esa zona y hay cinco fraccionamientos afectados, aproximadamente 4 mil casas", explicó.

Mencionó que la empresa que tiene la concesión de las casetas les prometió entregarles tarjetas preferenciales para exentarlos del pago, pero el trámite es engorroso y no hay garantía de su operación, pues a algunos vecinos se las han cancelado sin explicaciones.

A la manifestación dominical acudieron vecinos de Vistas del Pedregal, El Vado, Palmas, Santa Martha y Cañadas, quienes recibieron el respaldo de artesanos y comerciantes a su paso, así como de automovilistas que sonaban el claxon en señal de apoyo.