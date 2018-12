Protestan ciudadanos contra sueldos de Ministros

Cd. de México.

Los inconformes exigen a los impartidores de justicia acatar la Ley de Remuneraciones que aprobó el Legislativo, que regula el salario de servidores públicos.



René González, de la organización Por la Transformación y la Reconciliación de México, entregó a la Oficia de Partes de la Corte una carta en la que demanda una audiencia pública para discutir el Programa de Austeridad del Gasto y Reconciliación de los Recursos.



En la oficina les aceptaron el documento, pero no les dieron fecha para una posible respuesta.



"Tremenda Corte de Injusticia de una Facción", señalaban los inconformes en una de sus mantas.



En tanto, otro grupo de activistas se manifestó en la puerta principal de la Corte exigiendo a los Ministros justificar sus altos sueldos.



"¡Fuera ratas, fuera ratas!" y "Justicia no injusticia", corearon en la banqueta de la Calle de Pino Suárez.



Con figuras de ratas y pancartas, los inconformes solicitaron a los impartidores de justicia renunciar si no les convence su salario.



"Señores Ministros, no al derroche y que se palique el Artículo 27. Fin de los privilegios", se lee en una de las pancartas.



Los ciudadanos también demandaron justicia en el caso Ayotzinapa y para los miles de desaparecidos en el País por la guerra contra el narcotráfico.



"Fin de la era de los virreyes. Si no les parece el salario renuncien y váyanse a la iniciativa privada", se leía en otra cartulina.



Durante la manifestación, pidieron a los servidores públicos ajustar su sueldo, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Fuera lacras de la Suprema Corte. A chingar su madre esta bola de ratas. No se debe premiar a quien sirve a la Patria sino castigar a quien se sirve de ella", externó un manifestante.