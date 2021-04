Protestan alumnas de la Academia de la Danza Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 .- De acuerdo con alumnas consultadas por este diario, existen alrededor de 40 denuncias por acoso, hostigamiento y violencia física de parte de una docena de profesores.

"Nos han pedido que denunciemos en la oficina de atención para estos casos, pero ya se hicieron desde hace más de un año y no se ha dado ningún seguimiento, por eso también explotó todo esto. No sólo las mujeres estamos denunciando, es todo el alumnado, hombres y mujeres. Sí hay denuncias formales ante esa oficina, pero la mayoría, de momento, son anónimas. Además, hay maestros que tienen más de una denuncia y eso es gravísimo porque las denunciantes no han tenido ningún seguimiento a sus casos", explicaron las alumnas.