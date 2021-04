Protestan al faltarles aires acondicionados

La líder sindical del la clínica, Sagrario Fernández Guajardo, señaló que son unos 100 trabajadores que sufren por la falta de aire acondicionado y equipo médico a pesar de que atienden diariamente a unos 500 derechohabientes.

Señaló que ya están hartos de la situación, pues es imposible que estén trabajando en esas condiciones que consideran precarias, "es una situación que le repercute al trabajador, cuando es culpa de las autoridades y que no han dado la cara desde hace 2 años... No hay insumos, no tenemos Baumanómetro, trajeron unos que no sirven, no hay termómetros este tipo de material y otro lo dan las propias enfermeras para atender al derechohabiente pero ya no lo harán porque hacen concha en la Delegación Estatal y menos resuelven las carencias".

Precisa que no sólo el calor en el interior es agobiante para el personal y los derechohabientes, sino que también el medicamento que tienen en stock se descompone, situación que ya conoce el encargado de las Finanzas del ISSSTE en el Estado.

Pese a ello, -dijeron- no han obtenido respuesta por lo que no descartaron parar labores si sus solicitudes no son atendidas.

"Si ellos no dan la cara, sino dan una solución pronta seguiremos con las movilizaciones, ya no pedimos que en un mes sino inmediato porque ya no tienen credibilidad así nos lo han venido diciendo durante todos estos dos años, los proveedores no confían porque no les pagan, nos tienen que dar una fecha y que se cumpla, sino cumplen no quitaremos de nuestra mente llegar a parar las funciones, ya dos años es suficiente dimos tiempo, voto de confianza la han defraudado", remarcó la líder sindical.