Protesta familia LeBarón durante visita de AMLO a Washington

Este miércoles integrantes de la familia LeBarón viajaron a Estados Unidos esta tarde para manifestarse en los alrededores de la Casa Blanca, mientras el presidente de ese país, Donald Trump, se reunía con el titular del Ejecutivo federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Los LeBarón llegaron desde las 14:00 horas al lugar y, aunque trataron de acercarse lo más posible a la Casa Blanca, algunos simpatizantes de López Obrador les impidieron el paso.

La familia LeBarón, que el año pasado sufrió la pérdida de algunos de sus integrantes por un ataque del crimen organizado, exigió a los presidentes que discutieran sobre seguridad pública y víctimas.

"No venimos a criticar el viaje de López Obrador, para nada al contrario, lo celebramos, pero venimos a recordarle que el tema de la seguridad es el más importante para el país", dijo Adrián LeBarón durante la protesta.

El activista puso el tema de la seguridad pública por encima del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), documento que fue el centro del diálogo de los presidentes López Obrador y Donald Trump.

"El T-MEC no es la tabla de salvamento, estamos atravesando una tormenta, de esas que voltean barcos y cubren poblaciones. Si no arreglamos el tema de la inseguridad no habrá inversión que dé frutos, no existirán caminos seguros. Si no vemos que la violencia nos está robando tiempo productivo y empeñando nuestro futuro, no habrá acuerdo comercial que nos levante", mencionó Adrián LeBarón.

Con esta actividad la familia LeBarón volvió a manifestarse públicamente, luego de que el coronavirus frenó una serie de protestas que habían estado realizando este año en distintos estados de la República.