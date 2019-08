Protesta estadounidense en podio de Lima

Lima, Perú.

El estadounidense, quien ha sido medallista olímpico, se arrodilló el viernes, mientras se interpretaba el himno nacional, para protestar contra las injusticias raciales y sociales en su país. Había obtenido bronce en florete individual. En la competición por equipos, también con florete, se llevó el oro junto con Gerek Meinhardt y Nick Itkin.



"Esta semana me siento honrado por representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos, llevándome a casa un oro y un bronce", escribió Imboden en Twitter. "Pero mi orgullo se ha reducido por las múltiples insuficiencias en el país que llevo con tanto cariño en el corazón. Racismo, control de armas, maltrato a los inmigrantes".



Imboden, quien tiene 26 años, compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio 2016 donde ganó el bronce por equipos.



"Todos los deportistas que compiten en los Juegos Panamericanos de 2019 se comprometen en términos de elegibilidad, incluyendo su promesa de abstenerse de manifestaciones de índole política. En este caso, Race no se apegó al compromiso que asumió con el Comité Organizador ni con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos", dijo Mark Jones, vicepresidente de comunicaciones de esa última organización, mediante un comunicado emitido el sábado.



"Respetamos su derecho a expresar sus puntos de vista, pero nos decepciona que haya elegido no cumplir su compromiso. Nuestra dirigencia revisa qué consecuencias se derivarán de esto".